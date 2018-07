Cosmobike Show, lanciata la "fase 2": nuovo format e data per la rassegna

Cosmobike Show cambia formula e periodo di svolgimento, iniziando la “fase 2” annunciata a conclusione dell’ultima edizione nel settembre dello scorso anno, che aveva registrato la presenza di 350 aziende da 25 paesi su 30 mila metri quadrati espositivi, circa 60 mila visitatori, oltre 40 appuntamenti tra convegni e spettacoli, 11 mila bike test a cui erano dedicati specificatamente 21 mila metri quadrati di area “demo e prova” e una pista di 400 metri quadrati.

Dall’analisi di questi dati e da un progetto condiviso con i protagonisti del settore, nasce il nuovo Cosmobike Show, in programma alla Fiera di Verona il 16 e 17 febbraio 2019 (nuova data che sostituisce quella di settembre 2018) che guarda al consumatore e al target “passion driven”. Segmento, quest’ultimo, nel quale Veronafiere detiene alcune rassegne ed eventi di livello internazionale in comparti quali, ad esempio, quelli delle moto custom, del modellismo e dell’equitazione.

Il nuovo progetto prevede, fra le molte novità che saranno presentate a fine estate, il forte coinvolgimento di sportivi, squadre e team di professionisti nelle varie discipline delle due ruote a pedali, con talk show e un’area dedicata all’incontro con appassionati e praticanti, neofiti o esperti.

Una scelta che legge anche l'attuale fase storica di mercato che sta vivendo un cambio culturale a livello internazionale e in cui cresce unicamente il segmento delle e-bike, che ha però i primi segnali di rallentamento. In Germania così come negli USA o a Taiwan, sedi di importanti fiere, si assiste infatti a un atteggiamento diffidente nei confronti del tradizionale strumento fieristico con la stragrande maggioranza dei marchi leader, che disertano gli eventi b2b a favore di quelli corporate o a quelli low cost, che non supportano adeguatamente le vendite.