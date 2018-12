I "Babbi Natale" tornano a correre a Verona. E lo sponsor è Melegatti

È terminata da poco la maratona, ma la città di Verona non si ferma, anzi va sempre in corsa con gli appuntamenti organizzati da Veronamarathon Eventi in collaborazione con il Comune di Verona.

Tra pochi giorni, esattamente domenica 16 Dicembre, sarà ancora grande festa con la 9^ Melegatti Christmas Run Verona che quest’anno porta con sé una nuova e davvero piacevole notizia: sponsor principale dell’evento sarà ‘Melegatti’ che così concretizza con questa sua prima uscita pubblica un ritorno in grande stile tanto sperato. La storica azienda dolciaria veronese sarà dunque il nuovo title sponsor dell’evento che così diventa ufficialmente Melegatti Christmas Run Verona.

Melegatti Christmas Run Verona è la tradizionale corsa dei ‘Babbo Natale’ con partenza alle ore 10 in Piazza Bra e che ha visto al via in 8 edizioni più di 30mila persone, tutti o quasi sempre vestiti da Babbo Natale. Una camminata a passo libero a sfondo benefico, parte del ricavato sarà infatti devoluto al Comitato Uffi Onlus.

Correre quindi significa stare bene ma anche fare del bene e nel periodo natalizio tutto questo assume un’importanza ancora maggiore, come fosse un meraviglioso regalo di Natale, un abbraccio da parte di tutta Verona all’ente beneficiario designato.

«È una grande emozione riannodare Melegatti con la città di Verona – fa sapere Giacomo Spezzapria, presidente della Melegatti 1894 Spa -. Il marchio storico del made in Italy vive dei fermenti del territorio e torna ad essere il punto di riferimento che è sempre stato per la comunità veronese. Melegatti ama i sani stili di vita, le buone pratiche sportive e le migliori tradizioni italiane. La “Melegatti Christmas Run” ci introduce nella gioia delle festività con l’orgoglio che sulle tavole degli italiani torneranno il nostro pandoro e il nostro panettone».

Suona la carica invece Matteo Bortolaso, Presidente di Veronamarathon Eventi: «Che bello riprendere la tradizione di offrire un pandoro e che onore partecipare al grande momento di festa della città per uno dei suoi simboli storici. Siamo lieti di proporre a tutti i veronesi questa occasione di celebrazione. Appuntamento in Piazza Bra domenica 16, alle 10 si parte, noi siamo già pronti».