Babbi Natale "in blu" alla Christmas Run: sono i dipendenti Melegatti

Sport, divertimento e solidarietà. Domenica 16 dicembre, con partenza alle ore 10 da piazza Bra, torna a Verona la Melegatti Christmas Run, camminata podistica non competitiva aperta a tutti. Sponsor ufficiale della 9ª edizione, la nuova gestione della storica azienda dolciaria veronese che, per l’occasione, coinvolgerà nell’evento i suoi dipendenti, tutti vestiti da Babbo Natale, con casacche in blu.

Un grande momento di festa a scopo benefico, il cui ricavato sarà devoluto quest’anno al Comitato Uffi Onlus – United For Fighting.

Nella tradizionale corsa di Natale si potrà scegliere tra due percorsi cittadini di 5 o 10 chilometri, entrambi con partenza e arrivo in piazza Bra.

Il costo per partecipare è di 7 euro per il solo pettorale e i prodotti gastronomici, 15 euro comprensivo anche dell’abito di Babbo Natale. Per i bambini fino ai 10 anni accompagnati da un genitore, l’iscrizione è gratuita e comprende un cappellino da Babbo Natale. Pettorale e vestito vanno ritirati al momento dell’iscrizione. Il pacco con i prodotti tipici potrà essere ritirato post gara allo stand dell’iniziativa in piazza Bra.

L’evento è stato presentato lunedì mattina dall’assessore allo sport Filippo Rando insieme al presidente di Veronamarathon Eventi Matteo Bortolaso. Presenti il vicepresidente della Melegatti 1894 Roberto Spezzapria, Francesca Vanzo di Agsm, fra gli sponsor della manifestazione, e Chiara Bertoncelli del Comitato Uffi Onlus e mamma di Tommy, il piccolo affetto da ittiosi.

«Un bell’evento aperto a tutta la cittadinanza – ha detto Rando –, che ha visto al via, in 8 edizioni, più di 30mila persone. Un grande fiume rosso di Babbi Natale in corsa che, ormai da tradizione, colora la nostra città in un allegro momento di festa per tutti».