Lavori sulla pavimentazione a Verona Est: il casello A4 chiude per una notte

Lavori e disagi per gli automobilisti in viaggio sulla A4 nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. A causa di un intervento utile al rifacimento della pavimentazione, il casello autostradale di Verona est resterà chiuso al traffico in entrata (in direzione di Venezia), dalle ore 20 alle ore 6 del mattino seguente.

Gli interessati sono quindi invitati ad utilizzare in alternativa i caselli di Verona Sud e Sove-San Bonifacio, mentre in caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.