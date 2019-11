Capodanno in compagnia per gli over60: prenotazioni presto aperte

Capodanno, è già tempo di preparativi. Agli over 60 ci pensa il Comune che, con Veronafiere e Agsm, organizza la tradizionale festa per trascorre la notte di San Silvestro in compagnia, ad un prezzo agevolato.

Le prenotazioni aprono venerdì 15 novembre. Per evitare code allo sportello, si consiglia di approfittare del servizio online, collegandosi anche da casa al sito del Comune www.comune.verona.it/turismosociale.

Invariato il programma dell’iniziativa, visto l’apprezzamento riscontrato nelle passate edizioni dai partecipanti, sempre più numerosi.

In fiera, al padiglione 1, si terrà il tradizionale cenone a cui possono partecipare i veronesi dai 60 anni in su e le coppie in cui almeno uno dei due coniugi ha spento le sessanta candeline.

La serata inizierà alle 19 per concludersi ben oltre il brindisi di mezzanotte, con i festeggiamenti che proseguiranno fino all’1.30 per dare la possibilità agli amanti del ballo di accogliere il nuovo anno danzando nella pista loro riservata.

Il costo della serata, che comprende cenone con servizio al tavolo e intrattenimento musicale dal vivo, è di 40 euro a persona.

Per coloro che lo richiedono, è previsto anche il servizio di trasporto, andata e ritorno, con partenza dai quartieri.

Informazioni sul sito del Comune oppure recandosi all’ufficio Turismo sociale in via Adigetto 10 – Palazzo Anagrafe, al piano terra, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Tel. 045-8077472-7056.