Birra e cibo da strada si incontrano in Arsenale: è pronto a partire BeerEat

Torna a Verona all’Arsenale il BeerEat, Beer & Street Food Festival, il primo vero ed unico originale format che unisce il mondo dalla birra artigianale rappresentato dai produttori a quello dello street food su foodtruck, per una tre giorni indimenticabile... tra degustazioni e mastri birrai, workshop tematici e grandi concerti. Per birra artigianale si intende quella non pastorizzata (“cruda”), tendenzialmente non filtrata e realizzata senza conservanti.

Un mondo incredibile e vasto tutto da scoprire: dai colori, agli aromi, alle spezie ed alle lavorazioni. A BeerEat quest’anno saranno presenti alcuni tra i migliori birrifici artigianali italiani, tra cui: Amalu, Birrificio Lyon, Birra 100venti, Birrafon, Birra Glevum, Brew Gruff, Birra della Valpolicella, Birra Mastino, Birrificio Sant'Andrea, Birra Montebaldo, Birra Eretica, Birra Fario, Elvo, Mastromatto, La Gramigna, Charlotte Beer, Birra Adhmor, Piccolo Birrificio Ateo, Birra Foglie D’Erba, Birra Menaresta, Birra Barbanera.

Domenica alle 16.30 esclusivo Workshop dedicato al mondo della birra artigianale a cura di Elsa Menegolli sommelier FISAR, assaggiatrice Vino e Distillati, organizzatrice certificata di eventi legati al mondo del vino, della birra, dell’enogastronomia, della cultura e del turismo enologico.

Oltre alle birre artigianali, la manifestazione propone al pubblico anche il mondo colorato, gustoso e irresistibile del “cibo da strada” su Truck. Potrete gustare gli hamburger di bufalo di Bufalo500Grill, quelli di fassona e fonduta di Blackland Burger, quelli di Chianina di BBQ Valdichiana e quelli gourmet tedeschi di Grill Bill. Il delizioso pastrami di Casa Largher, la pizza fritta sulla Roulottina di Sophi, le specialità ascolane con arrosticini, olive e il fritto dell’adriatico con Scottadito, i tortelli di Tortelliamo, la puccia di StreatBacco, le delizie ittiche di Fish & Chic, senza dimenticare le bruschette di Bruscobono. Si chiude in dolcezza con Meneghino Bistrot con crepes, waffle e l’innovativo hamburger di cioccolato.

Per accompagnare in maniera eccelsa la birra artigianale e lo streetfood a BeerEat vi aspetta un programma di concerti d’eccezione, si parte il venerdì con la musica irlandese degli Alban Fuam, sabato con Summer Dance Tour 2018 di Radio Studio Più e il sound “from the bassa” con il concerto country, perfetto per l’abbinata con il mondo brassicolo, degli House of All e infine domenica il meglio della musica popolare e d’autore italiana con i Briganti del Folk e poi ancora l’unica, l’originale spaghetti western party band, i Cactus Quillers.