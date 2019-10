Per festeggiare i suoi 100 anni, ricama a mano 200 pacchetti di confetti

È toccato alla signora Angela Tommasi, oggi, 2 ottobre, spegnere le cento candeline. E come fa da moltissimi anni, anche questa mattina ha fatto colazione leggendo il quotidiano locale, un’abitudine a cui non intende rinunciare.

«Da sempre vivo in campagna, ma mi piace essere informata su quello che succede nel mondo e nella mia città», ha detto Angela.

La sua grande passione è da sempre il ricamo ad uncinetto, Tanto che per i festeggiamenti ha ricamato a mano ben 200 pacchetti di confetti. Un lavoro che le ha richiesto tanto tempo ma di cui va fiera, perché il tempo è ben speso quando incontra la passione.

Al taglio della torta, insieme alle figlie Nadia e Ornella, ai 3 nipoti e 7 pronipoti, era presente anche l’assessore Marco Padovani, che le ha consegnato una cornice a nome della città.