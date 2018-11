Festeggiano 70 anni di matrimonio. Il segreto: «Litigare un po' ogni giorno»

I coniugi Armando Panziera e Luigia Negrini hanno festeggiato, questa mattina, 24 novembre, in sala Arazzi a Verona, i 70 anni di matrimonio, un anniversario raggiunto da pochissimi sposi. Assieme a loro, altre 149 coppie che hanno tagliato il traguardo dei 50, 60 e 65 anni di matrimonio, sono state le protagoniste della cerimonia di palazzo Barbieri.

Voi siete i pilastri di questa città - ha detto il sindaco Federico Sboarina alle coppie - e questa cerimonia rappresenta anche il momento in cui vi ringraziamo per il vostro impegno e per il vostro lavoro. Se oggi Verona è la città che conosciamo, lo dobbiamo a voi, al vostro esempio di vita insieme nonostante le difficoltà che avrete incontrato lungo questi anni. Oggi Verona è orgogliosa di voi.

Per i coniugi Panziera, che si sposarono il 10 ottobre 1948, la ricetta per un matrimonio duraturo è una sola: «Bisogna litigare - ha detto la signora Negrini - litigare un po' ogni giorno». E il signor Panziera ha aggiunto: «E il marito deve avere sempre l’ultima parola, che è "va bene". Per me è come il primo giorno. Non mi sono ancora abituato, ma con il tempo mi abituerò».