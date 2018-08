Una vita per l'insegnamento: la "Signora dell’otto" festeggia 100 anni

L’amore, contraccambiato, per i suoi studenti; la passione per l’insegnamento della matematica; una vita dedicata ai fratelli più piccoli e alla madre. Sono questi i segreti di longevità di Alma Dalla Vecchia che mercoledì ha festeggiato i 100 anni assieme ai numerosi nipoti. Alla “Signora dell’otto”, come l’hanno soprannominata in famiglia, visto che è nata l’8-08-1918 ha fatto visita l’assessore Filippo Rando che le ha consegnato una targa ricordo da parte della città di Verona.

“È un grande orgoglio – sottolinea l’assessore Rando – partecipare ai festeggiamenti della signora Dalla Vecchia. Abbiamo il dovere di amministrare al meglio la nostra città anche nei confronti di queste persone che hanno lavorato tanto per Verona e hanno contribuito alla sua crescita attraverso il loro impegno e il loro sacrificio”.

Nata esattamente un secolo fa, la signora Dalla Vecchia ha insegnato, come maestra, per 40 anni in buona parte delle scuole della provincia e in Alto Adige.