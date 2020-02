Ada spegne 100 candeline: «Chissà se la prossima volta sarò ancora qui a festeggiare...»

Grande festa in famiglia per il centesimo compleanno Ada Babbi, che abita con la nipote a Castelnuovo del Garda.

Sempre pronta alla battuta, in occasione di ogni ricorrenza Ada ama dire: «Chissà se la prossima volta sarò ancora qui a festeggiare...».

Buon sangue non mente: Ada ha tre sorelle che quest’anno compiranno rispettivamente 98, 96 e 92 anni.

Nel complimentarsi per il ragguardevole traguardo raggiunto, il sindaco ha portato alla signora Ada gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intero paese.