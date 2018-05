Agricoltura 4.0? Con Cst si gestisce con una app

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

ITek®, la soluzione integrata per la gestione delle attività attraverso un iPad, ha avuto il suo stand all’ultima edizione di FierAgricola di Verona per incontrare le aziende che si occupano nello specifico di noleggio e assistenza tecnica di macchine e attrezzature agricole. Giunta alla 113^ edizione, la manifestazione ha chiuso i battenti domenica 3 febbraio 2018 con oltre 130mila visitatori, confermandosi fra le rassegne internazionali più attrattive a livello europeo. “Un’occasione per Centro Sistemi di sperimentare un nuovo mercato” afferma Michele Crivellaro, Product Manager per Centro Sistemi Srl, presente in fiera che continua “Già in passato con alcune aziende del settore agricolo la soluzione iTek ha brillantemente risolto le problematiche relative alla gestione del noleggio e del service”.

La partecipazione a FierAgricola ha confermato questa esigenza di mercato con la raccolta di importanti e interessanti contatti. “Sorprendente la presenza di diverse tipologie e aziende come spunto per nuove idee di business – dice ancora Crivellaro -. Quella di Verona è stata un'esperienza non solo proficua ma anche interessante per noi perché, pur essendo una fiera dedicata ad un settore specifico, è stato straordinario riscontrare quanto i contatti instaurati siano esattamente corrispondenti al nostro target di business. Lo prova il fatto che le presentazioni delle nostre soluzioni hanno centrato le richieste”. Come in tutte le occasioni, la soluzione iTek ha fatto da padrona, in quanto nel mercato della gestione della manutenzione per carrelli elevatori, macchine movimento terra, piattaforme aere, nonché macchine e attrezzature agricole resta ancora l’unica applicazione nativa su iOS.

L’implementazione di “inserimento nuovo intervento” e di compatibilità con iOS 11 e Apple Pencil hanno ancor di più potenziato questa app, che conta oggi oltre 400 tecnici in uso su una trentina di aziende installate. Ad arricchire l’offerta per il settore è il nuovo portale Infopoint che fornisce al concessionario la possibilità di pubblicare il parco installato per i propri clienti dando agli stessi utili informazioni quali: Chiamate di intervento effettuate sulle macchine, check list di controllo manutentivo, preventivi del service, contratti noleggio attivi e molto altro ancora. Tutto per aumentare il livello di qualità del servizio nei confronti dei clienti dei concessionari. Ma la vera novità 2018 è i4Rent: la app che semplifica e velocizza il lavoro degli operatori del noleggio attraverso il sistema Android di uno smartphone, anche di medie dimensioni.